Dalla Copa America al Mondiale di Rally: tutti gli imperdibili appuntamenti del weekend di DAZN

Con Brasile-Bolivia, sabato alle 2:30, prende il via la 46ª Copa America: tutte le partite in esclusiva su DAZN

Weekend di grandi appuntamenti quello in programma su DAZN (CLICCA QUI PER ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Gli appassionati potranno infatti seguire, in diretta e on demand, eventi di numerosi sport, come calcio internazionale, sport da combattimento, motori e baseball.

Calcio: parte la Copa America, subito in campo il Brasile

Prende il via nella notte tra venerdì e sabato la 46esima edizione della Copa America, il massimo torneo sudamericano per nazionali. La prima sfida, alle 2.30, vedrà di fronte il Brasile, paese ospitante, e la Bolivia. L’Argentina, invece, debutterà domenica, a mezzanotte, contro la Colombia. Tutte le partite del torneo, fino alla finale del 7 luglio, saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Sulla piattaforma di streaming anche il ritorno delle semifinali dei playoff della Liga 123, validi per l’accesso alla Liga, con Malaga-Deportivo La Coruña e Albacete-Mallorca, e il match di J1 League giapponese, tra la capoclassifica FC Tokyo e il Vissel Kobe.

Il Mondiale Rally fa tappa in Italia per il Rally Italia Sardegna

Fa tappa in Italia il Mondiale Rally WRC, con il Rally Italia Sardegna, ottava prova del campionato. Su DAZN tra sabato e domenica verranno trasmesse ben quattro prove speciali in diretta, tra cui la decisiva Power Stage conclusiva.

Al via la serie finale della Liga Endesa di basket tra Real Madrid e Barça Lassa

Scatterà sabato alle 21:00 la serie finale della Liga Endesa di basket, al meglio delle cinque partite, con il Clasico tra il Real Madrid campione in carica e il Barça Lassa. Gara 1 è in programma al Palacio de los Deportes di Madrid, dove la squadra di Pablo Laso proverà a far valere il fattore campo.

Le MMA con Bellator 222 e la regular season della MLB

Nella notte tra venerdì e sabato, dalle ore 4:00 In diretta dal Madison Square Garden di New York, gli appassionati di MMA potranno godersi Bellator 222, con il main event, la semifinale del World Grand Prix dei Pesi Welter, tra il canadese Rory MacDonald, campione in carica, e il brasiliano Neiman Gracie. Nel weekend spazio anche alla regular season della Major League Baseball, con la sfida tra Washington Nationals e Arizona Diamondbacks, sabato alle 22.05.

Valuta questo articolo