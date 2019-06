Europei Under 21 – Biscotto indigesto per Francia e Romania, la finale sarà Germania-Spagna

I tedeschi e le Furie Rosse non danno scampo a Romania e Francia, staccando così il pass per la finale della Dacia Arena

Il biscotto va di traverso a Francia e Romania, eliminate entrambe in semifinale all’Europeo Under 21. Qualificatesi a braccetto dopo lo 0-0 che ha eliminato l’Italia, i romeni escono di scena perdendo 4-2 con i tedeschi mentre i transalpini alzano bandiera bianca al cospetto delle Furie Rosse.

A Reggio Emilia parte meglio la Francia che va in vantaggio con il rigore di Mateta, ma alla mezz’ora arriva puntuale il pari di Roca. La squadra di De La Fuente spinge e al quinto minuto di recupero del primo tempo si porta sul 2-1 grazie ad Oyarzabal, che trasforma magistralmente un calcio di rigore. Nella ripresa la Spagna legittima il vantaggio, segnando altre due reti e chiudendo la pratica sul 4-1. In finale domenica alla Dacia Arena troverà la Germania, abile a sbarazzarsi della Romania per 4-2. Tedeschi in vantaggio al ventunesimo del primo tempo con Amiri, prima che George Puscas ribalti il risultato con una doppietta. Nella ripresa, Waldschmidt prima pareggia su rigore e poi al novantesima sigla il 3-2 su punizione. Nel recupero la Romania resta in 10 per l’espulsione di Pascanu e, due minuti dopo, arriva il 4-2 di Amiri che chiude la partita.

