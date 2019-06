European Games di Minsk – Fofana brilla nei 110HS, la staffetta azzurra stacca il pass per la semifinale

Bene l’ostacolista azzurro e la staffetta dei ‘cacciatori’, riuscita a staccare il pass per la semifinale

Hassane Fofana e la staffetta “The Hunt” trascinano gli azzurri alla semifinale degli European Games di Minsk. L’ostacolista azzurro eguaglia il primato personale con 13.44 (-0.3) durante il turno di ripescaggio dei Giochi Europei e vince il match odierno dopo l’oro conquistato domenica nella sua specialità.

Per il 27enne lombardo delle Fiamme Oro è la conferma della crescita tecnica e della maturità raggiunta, a due settimane dal primo 13.44 siglato a Turku, in Finlandia, valido come standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). A segno anche la staffetta dei “cacciatori” Enrico Riccobon, Irene Baldessari, Giuseppe Leonardi e Giulia Riva (800-600-400-200), primi al traguardo in 4:28.88 nonostante la partenza con oltre tre secondi di ritardo dalla Grecia che comandava la graduatoria dopo le prime 8 gare.

L’Italia tornerà in azione allo stadio Dinamo domani pomeriggio per la semifinale: saranno dodici le partecipanti, divise in due raggruppamenti, e accederanno alla finalissima di venerdì 28 giugno le prime tre di ogni girone.

