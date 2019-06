European Games di Minsk – Atletica: Italia in finale nella staffetta a inseguimento, Fofana brilla ancora nei 110HS

La staffetta azzurra si qualifica per la finale che si terrà domenica, terza vittoria invece per Fofana nei 110HS

L’Italia è in finale ai Giochi Europei di Minsk. È il verdetto della staffetta a inseguimento “The Hunt” che chiudeva la semifinale di oggi: Giulia Riva porta il testimone al traguardo al secondo posto (4:27.91) finalizzando le frazioni di Riccardo Tamassia, Maria Enrica Spacca (al posto di Irene Baldessari frenata dai crampi) e Giuseppe Leonardi, e certifica la qualificazione azzurra al turno decisivo di venerdì (alle 17 italiane). In finale con l’Italia ci sarà anche la Bielorussia, che centra il pass vincendo la semifinale contro gli azzurri, l’Ucraina trionfatrice della prima semifinale e poi Francia, Germania e Repubblica Ceca.

In una giornata segnata dalla pioggia, va sottolineata un’altra super prestazione di Hassane Fofana che completa il percorso fin qui perfetto di tre vittorie in tre gare nei 110hs, e anche oggi con un tempo interessante, considerate le condizioni meteo (13.52/+1.1) a soli otto centesimi dal 13.44 del primato personale eguagliato ieri. Minsk è il “suo” evento. E In termini di classifica la gara degli ostacoli si rivela importante anche per la squalifica del bielorusso Parakhonka che sottrae punti ai lanciatissimi padroni di casa.

