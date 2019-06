EuroBasket Women 2019 – Splendido esordio per l’Italia, coach Crespi svela: “vi dico perchè abbiamo vinto”

Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il successo sulla Turchia, esprimendo il proprio punto di vista

A Nis (Serbia) l’Italia apre con una bellissima vittoria il suo Campionato Europeo. Le Azzurre superano 57-54 la Turchia, che ci aveva sempre sconfitto nelle ultime 4 edizioni dell’EuroBasket Women, alla fine di una partita nervosa e molto tattica.

Alla fine ha prevalso la maggiore lucidità della squadra di Marco Crespi. La miglior marcatrice dell’Italia è stata Giorgia Sottana con 16 punti (11 negli ultimi 4 minuti), in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 13. Nei minuti finali Francesca Dotto ha dovuto lasciare il campo per un infortunio all’anca, in serata gli accertamenti. A sostenere le Azzurre a bordo campo c’era anche il presidente della FIP Giovanni Petrucci, che ha voluto dedicare questa vittoria a Chicca Macchi. Domani si torna in campo alle ore 18.30 per affrontare l’Ungheria (diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD), che oggi ha sconfitto la Slovenia in rimonta (Turner 23, Oblak 21). Così coach Crespi. “Vincere una partita in cui la Turchia ci ha messo in difficolta nei 40 minuti è ancora più significativo. Non abbiamo vinto grazie alla qualità del nostro gioco, abbiamo vinto perché abbiamo dimostrato di voler vincere più di una squadra forte come la Turchia. E questo per me conta molto”.

Valuta questo articolo