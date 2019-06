EuroBasket Women 2019 – Delusione Italia, Sottana non basta alle azzurre: l’Ungheria vince match e Girone

La Nazionale Italiana non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Turchia, cedendo all’Ungheria con il punteggio di 59-51

L’Italia non bissa il successo ottenuto all’esordio dell’EuroBasket Women 2019, cedendo ad un’Ungheria cinica e spietata che si impone con il punteggio di 59-51. Un ko che brucia quello incassato dalle azzurre, che salgono comunque a quota tre punti in classifica insieme alla Slovenia, uscita vincitrice dal match con la Turchia giocato nel pomeriggio. Grande delusione per le ragazze di coach Crespi, che partono malissimo nel primo quarto chiudendo sotto di sette punti.

Prima dell’intervallo l’Italia reagisce, andando all’intervallo lungo avanti di un punto grazie ad un parziale di 15-7. Al rientro dagli spogliatoi, l’Ungheria alza nuovamente i giri del motore scappando sul più sei, per difendere poi la vittoria e il primo posto finale del Girone C, già aritmetico. Adesso per l’Italia sarà decisiva la partita di domenica, quando le azzurre si giocheranno il secondo posto contro la Slovenia.

Valuta questo articolo