EuroBasket Women 2019 – L’Italia asfalta la Slovenia e va allo spareggio per i quarti, le azzurre affronteranno la Russia

La Nazionale femminile ha battuto la Slovenia con il punteggio di 75-57, centrando così il secondo posto nel girone

Una vittoria all’esordio contro la Turchia aveva fatto sognare all’Italia un passaggio del turno in prima posizione. La cocente sconfitta nella seconda partita contro l’Ungheria ha riportato le azzurre con i piedi per terra regalando da una parte la certezza del passaggio alle fasi eliminatorie, ma dall’altra anche la consapevolezza di non poter puntare al primo posto.

Ininfluente la vittoria della Turchia contro l’Ungheria nella terza e ultima partita del girone giocata nel pomeriggio: le azzurre sono padrone del loro destino. Decisiva dunque la sfida contro la Slovenia per sperare in un miglior accoppiamento con le squadre del Girone D, ancora incredibilmente aperto con: Serbia, Bielorussia, Belgio e Russia ancora tutte in corsa per il passaggio alle fasi eliminatorie. Qualsiasi accoppiamento per l’Italia sarà davvero tosto.

La sfida della Stark Arena di Belgrado sorride alle azzurre. L’Italia conquista la seconda vittoria del girone battendo la Slovenia con il punteggio di 75-57. Ottima prova delle azzurre, grintoso in difesa e questa volta anche brave in attacco a differenza di quanto fatto vedere contro l’Ungheria. Il secondo posto nel girone costringe la Nazionale di coach Crespi a passare attraverso lo spareggio per raggiungere i quarti di finale. Ad attenderci ci sarà un avversario tostissimo come la Russia, che ha vinto contro la Bielorussia chiudendo al terzo posto del “girone di ferro” di EuroBasket alle spalle di altre due squadre fortissime come Serbia e Belgio.

Valuta questo articolo