EuroBasket Women 2019 – Le azzurre in campo per il secondo posto del Girone C: domani la sfida tra Italia e Slovenia

EuroBasket Women, domani a Nis Italia-Slovenia. Si gioca alle 18.30, in palio il secondo posto del girone C. Il 2 luglio a Belgrado lo spareggio per accedere ai Quarti

Dopo il successo all’esordio con la Turchia e la sconfitta con l’Ungheria, la Nazionale Femminile torna in campo domani a Nis (Serbia) per affrontare la Slovenia (ore 18.30, diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD): è una sfida che vale il secondo posto del girone C, col primo posto già dell’Ungheria e la Turchia eliminata.

In ogni caso l’Italia martedì 2 luglio giocherà alla Stark Arena di Belgrado lo spareggio per i quarti di finale contro una squadra del girone D, che al momento vede la Serbia a 4 punti, la Bielorussia e il Belgio a 2 e la Russia a 0.

La squadra si allena oggi dalle 14.00 alle 15.30, Francesca Dotto ha smaltito i postumi del trauma contusivo all’anca sinistra e sarà a disposizione dello staff tecnico.

La Slovenia ha perso all’esordio con l’Ungheria, dopo essere rimasta in testa per quasi tutta la partita, e poi ha battuto in rimonta la Turchia, eliminandola. La miglior realizzatrice della squadra di Grgic è Teja Oblak con 19.5 punti di media, in doppia cifra anche Shante Evans (14.0), centro col doppio passaporto e Annamaria Prezelj (13.0). In dubbio la presenza di Eva Lisec, lunga di Schio che si è infortunata negli ultimi minuti della partita persa con l’Ungheria.

Sono 7 i precedenti tra le due squadre, l’ultimo incrocio a Bormio il 18 agosto 2007 in amichevole. Le Azzurre vinsero 62-55.

Così coach Crespi sulla gara di domani. “Una partita vera e splendida. Una partita in punta di piedi. Queste le fotografie dei nostri primi due giorni. Cancellare? No, le fotografie vanno tenute per capire come essere più ambiziose nella prossima e nuova partita. Approccio mentale ed emotivo che ci deve far da guida ai nostri sviluppi di basket”.

Italia-Slovenia – Nis (Serbia), ore 18.30 (diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD)

Italia

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, playmaker)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, playmaker)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, guardia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, ala)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, playmaker)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, ala)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, guardia)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, centro)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, centro)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, ala)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, centro)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, ala)

All. Marco Crespi

Slovenia

2 Aleksandra Kroselj (’99, 1.72, playmaker)

3 Teja Oblak (’90, 1.72, guardia)

6 Annamaria Prezelj (’97, 1.75, guardia)

7 Marusa Senicar (’97, 1.87, ala)

8 Teja Gorsic (’99, 1.89, centro)

9 Nika Baric (’92, 1.69, playmaker)

10 Tina Jakovina (’92, 1.82, ala)

11 Eva Rupnik (’92, 1.76, guardia)

12 Eva Lisec (’95, 1.92, centro)

13 Zala Friskovec (’99, 1.80, playmaker)

30 Shante Evans (’91, 1.85, centro)

88 Merisa Dautovic (’99, 1.86, ala)

All. Damir Grgic

EuroBasket Women 2019, il calendario

27 giugno

Turchia-Italia 54-57; Slovenia-Ungheria 84-88

28 giugno

Italia-Ungheria 51-59; Slovenia-Turchia 62-55

Classifica Girone C

Ungheria 4; Italia, Slovenia 2; Turchia 0.

30 giugno

Ungheria-Turchia (ore 16.00)

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

I precedenti con la Slovenia

7 partite (5-2)

L’ultima partita

Bormio, 18 agosto 2007, Amichevole

Italia-Slovenia 62-55

Miglior vittoria

Trieste, 28 agosto 2001, Amichevole

Italia-Slovenia 90-41

Peggiore sconfitta

Tunisi, 5 settembre 2001, EBW

Italia-Slovenia 48-57

