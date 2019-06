EuroBasket Women 2019 – Italia ko contro l’Ungheria, Crespi da applausi: “non scarico la responsabilità sulle giocatrici, adesso sentiranno il fastidio dentro”

Coach Crespi commenta la sconfitta delle azzurre contro l’Ungheria nella seconda partita dell’EuroBasket Women 2019

L’Italia è stata sconfitta dall’Ungheria a Nis (Serbia) nel secondo impegno dell’EuroBasket Women 2019. Dopo il successo all’esordio con la Turchia, le Azzurre sono state battute dalle magiare 51-59 pagando la pessima serata al tiro (17/68). Una sconfitta che fa male alle azzurre che domani approfitteranno del giorno di riposo per ricaricare le energie e sfidare domenica la Slovenia.

“Congratulazioni all’Ungheria che ha giocato una partita molto solida. Abbiamo sbagliato tanti tiri, è vero, ma credo che in una partita a basso punteggio e così equilibrata e nella quale facevamo fatica a fare canestro la differenza l’abbiano fatta i 7 giochi da tre punti che la nostra difesa ha concesso. Ci hanno creduto più di noi e questo mi fa male. Non sono come certi allenatori che dicono che abbiamo preso buoni tiri ma li abbiamo sbagliati, tanto per scaricare la responsabilità sulle giocatrici. Il giorno di riposo ci farà bene perché credo che sia giusto, se si vuole fare un salto di qualità, sentire il fastidio dentro. Il fastidio dentro, se ti dà veramente fastidio, mette le basi per la personalità“, queste le parole di coach Crespi al termine della partita.

