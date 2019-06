EuroBasket Women 2019 – Infortunio Francesca Dotto: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurra

Aggiornamenti sulle condizioni di Francesca Dotto dopo l’infortunio di ieri all’esordio all’EuroBasket Women 2019

Splendida vittoria ieri delle azzurre della pallacanestro all’esordio all’EuroBasket Women 2019. L’Italia di coach Crespi ha mandato al tappeto la Turchia, avversaria più ostica del girone, portandosi a casa un successo ottenuto grazie al carattere e alla tenacia dimostrata in campo.

Una splendida Giorgia Sottana ha preso la situazione in mano nel finale, trascinando tutta la squadra. Una vittoria speciale, dedicata a Francesca Dotto: l’azzurra ha dovuto lasciare il campo, in barella, durante il quarto quarto di gioco a causa di un infortunio. La cestista italiana è scivolata a causa degli adesivi applicati sul parquet, lamentando, in lacrime, un dolore alla gamba. Fortunatamente non si tratta di un infortunio grave: si tratta infatti di una semplice contusione all’anca. Non sono noti i tempi di recupero, ma tutto fa pensare che Francesca Dotto possa tornare presto in campo a dare tutto il loro supporto alle compagne.

