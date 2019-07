EuroBasket Women 2019 – Il ct Crespi soddisfatto: “abbiamo vinto di squadra, alla Russia penseremo domani”

Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il match vinto contro la Slovenia, rimandando a domani la preparazione della gara con la Russia

Nel terzo impegno dell’EuroBasket Women 2019, la Nazionale Femminile ha superato la Slovenia 75-57 chiudendo così al secondo posto il girone C. Bella la reazione delle Azzurre dopo il ko con l’Ungheria, una reazione corale e di sistema (undici giocatrici in campo, otto a segno). Domani giorno di riposo e trasferimento a Belgrado, dove martedì si gioca lo spareggio con la Russia che vale l’accesso ai Quarti di Finale. L’orario verrà ufficializzato solo in serata, al termine di tutte le altre partite. Con la Slovenia la miglior marcatrice è stata Francesca Dotto con 18 punti (15 nel secondo tempo), in doppia cifra anche Martina Crippa (15) e Andrè (13).

Così coach Crespi al termine della gara. “Una partita vera, contro una squadra che gioca ad alto ritmo, che pratica una difesa fisica e che ha tante giocatrici abituate all’intensità dell’Eurolega. Abbiamo giocato bene in attacco e in difesa ma soprattutto abbiamo avuto fiducia nel nostro sistema e nel nostro modo di giocare, dopo le cattive percentuali di tiro con l’Ungheria. Abbiamo vinto di squadra e sono certo che le prime ad essere contente di questo sono proprio Sottana e Zandalasini. Alla Russia pensiamo domani”.

