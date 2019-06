EuroBasket Women 2019 – Domani l’esordio delle azzurre: ecco quando e dove vedere Italia-Turchia

EuroBasket Women 2019: domani Italia-Turchia a Nis (ore 18.30), le sensazioni di coach Crespi

Prende il via domani l’EuroBasket Women 2019 della Nazionale Femminile. Le Azzurre esordiscono a Nis (Serbia) contro la Turchia, primo impegno del girone C. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySport1HD e SkySportArenaHD a partire dalle 18.30. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia.

La squadra di Marco Crespi è volata ieri da Roma su Belgrado, poi quattro ore di pullman per arrivare a Nis. Oggi allenamento alle 14.00 e shooting fotografico pre-evento allestito da FIBA.

L’esordio non è dei più semplici. La Turchia negli ultimi anni si è trasformata nella nostra bestia nera. L’abbiamo affrontata nelle ultime 4 edizioni dei Campionati Europei (2009, 2013, 2015 e 2017) e sempre siamo stati sconfitti. Due anni fa le Azzurre furono battute a Hradec Kralove nel secondo impegno del girone (54-53), partita tristemente nota per la frattura alla mandibola che decretò la fine dell’Europeo di Chicca Macchi.

La guida tecnica è rimasta la stessa, coach Ceyhun Yildizoglu riproporrà più o meno lo stesso organico di due anni fa anche se è cambiata la giocatrice passaportata, con l’inserimento di Kiah Stokes al posto di Quanitra Hollingsworth. Il capitano è Isil Alben, leader indiscusso del gruppo. La Turchia è da anni una realtà consolidata del basket continentale, se è vero che è sempre arrivata nelle prime sei nelle ultime quattro edizioni dell’EuroBasket Women e che ha giocato le ultime due Olimpiadi.

Così coach Crespi. “Inizia l’Europeo. Un percorso per arrivarci. Poi la prima partita e nella testa sembra ci sia solo quella. Saper unire le due sensazioni a livello mentale ed emotivo, ecco questo il nostro obiettivo per sentirci protagoniste dei nostri 40. Giocando contro una squadra che fa dell’aggressività una delle sue caratteristiche principali”.

Cinque le esordienti Azzurre al Campionato Europeo, ovvero Caterina Dotto, Nicole Romeo, Lorela Cubaj, Elisa Ercoli e Olbis Andrè. La veterana del gruppo è Giorgia Sottana, per il capitano questo è il quinto Europeo (2007, 2013, 2015 e 2017 i precedenti), il quarto per Sabrina Cinili e Francesca Dotto.

A sostenere le Azzurre a bordo campo ci sarà anche il presidente della FIP Giovanni Petrucci.

Italia-Turchia – Nis (Serbia), ore 18.30 (diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD)

Italia (anno di nascita, altezza, ruolo, presenze, punti)

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, playmaker, 14, 77)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, playmaker, 10, 104)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, guardia, 134, 1298)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, ala, 46, 440)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, playmaker, 88, 613)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, ala, 29, 80)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, guardia, 102, 344)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, centro, 8, 23)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, centro, 11, 10)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, ala, 95, 387)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, centro, 19, 145)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, ala, 34, 226)

All. Marco Crespi

Turchia

0 Asena Yalcin (’91, 1.66, playmaker)

1 Pelin Bilgic (’94, 1.73, playmaker)

3 Ayse Cora (’93, 1.75, guardia)

4 Olcay Cakir (’93, 1.82, guardia)

5 Isil Alben (’86, 1.72, playmaker)

7 Cansu Koksal (’94, 1.87, ala)

9 Bahar Caglar (’88, 1.90, ala)

12 Tugce Canitez (’90, 1.88, ala)

15 Tilbe Senyurek (’95, 1.89, ala)

24 Inci Guclu (’99, 2.05, centro)

33 Esra Ural Topuz (’91, 1.98, centro)

41 Kiah Stokes (’93, 1.90, centro)

Coach: Ceyhun Yildizoglu

La formula dell’Europeo

Le prime dei 4 gruppi accedono direttamente ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In questo caso l’Italia incrocia le squadre del girone D e gioca il 2 a Belgrado (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). La fase finale si giocherà a Belgrado (Quarti di finale il 4, semifinali il 6, finali il 7). Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico, che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020.

I precedenti con la Turchia

19 partite (6-13)

L’ultima partita

Hradec Kralove, 17 giugno 2017, EuroBasket Women

Turchia-Italia 54-53

Miglior vittoria

Bormio, 13 agosto 2007, Amichevole

Italia-Turchia 85-67

Peggiore sconfitta

Lille, 20 giugno 2013, EuroBasket Women

Italia-Turchia 46-66

EuroBasket Women 2019, il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySport1HD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySport1HD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySport1HD)

2 luglio

Spareggio (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale (Belgrado)

6 luglio

Semifinali (Belgrado)

7 luglio

Finali (Belgrado)

Tutti i Gironi

Girone A

Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B

Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C

ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D

Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

Valuta questo articolo