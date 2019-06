Diletta Leotta e l’ammiratore segreto: rose rosse e invito a cena per la giornalista, gli ‘indizi’ portano ad un noto calciatore [VIDEO]

Diletta Leotta ha un ammiratore segreto: due sorprese speciali ed un invito a cena per la giornalista siciliana

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della presunta rottura tra Diletta Leotta ed il suo fidanzato. La bella giornalista siciliana sembra tornata single ed in tantissimi dunque si stanno dando da fare per farle la corte. Da ieri Diletta ha anche scoperto di avere un ammiratore segreto. A Radio 105, infatti, sono arrivati, ieri e oggi, due giganti mazzi di rose con biglietto per la giornalista: nel primo solo due iniziali M.B, nel secondo un misterioso invito, “lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?“.

Scene divertenti a Radio 105, dove tutto è stato ripreso e pubblicato nelle Storie Instagram di Diletta Leotta. E intanto il gossip esplode: M.B., di chi si tratterà? In tantissimi, a primo impatto hanno pensato a Mario Balotelli, che usa queste iniziali anche sui social ‘mb459’, questo infatti il suo nick su Instagram. Una coincidenza o forse un clamoroso indizio arriva proprio dal profilo del calciatore italiano: Balotelli pochi giorni fa ha pubblicato un romantico video, in cui si vede un uomo offrire un mazzo di fiori ad una donna. La donna non accetta e l’uomo prova a conquistarla con una casa, una macchina e dei soldi. Solo alla fine, quando l’uomo decide di dare alla donna in dono il suo cuore, lei cede e lo abbraccia.

Un video romantico, che fa pensare ad un Balotelli innamorato: e se fosse proprio la bella Diletta Leotta la donna desiderata dal calciatore?

