Cinema all’aperto e palestra, Ronaldo non bada a spese: vacanze extra-lusso sullo yacht da 200mila euro a settimana [GALLERY]

Il portoghese e la sua famiglia stanno trascorrendo una splendida vacanza nel Mediterraneo a bordo di una yacht extra-lusso, dotato di ogni comfort

Una vacanza paradisiaca, al centro del Mediterraneo a bordo di una yacht da mille e una notte. Cristiano Ronaldo non ha badato a spese per rilassarsi insieme alla propria famiglia, noleggiando per la modica cifra di 200 mila euro a settimana uno yacht di 46 metri del valore di 13 milioni di euro.

Bazzecole per il portafogli di CR7, considerando che la Juventus gli versa 31 milioni di euro all’anno di stipendio, per questo motivo il portoghese si è dato alla pazza gioia, portando con sè la fidanzata Georgina e il figlio Cristiano Jr. L’imbarcazione di chiama Africa e possiede anche uno scivolo che finisce dritto in acqua, come confermano le foto postate da Ronaldo sul proprio Instagram. Finita qui? Nemmeno per sogno, visto che lo yacht ha in dotazione una vasca idromassaggio, una palestra completamente attrezzata, due moto d’acqua da circa 20mila euro l’una, una Seadoo 260 HP Waverunner jet ski, due F5S Seabobs (da 3.400 euro l’uno e che vengono utilizzati per le immersioni), una tavola da paddle, una da wakeboard, tutta l’attrezzatura necessaria per lo snorkeling e l’immancabile scivolo. Come se non bastasse, ‘Africa’ dispone anche di un cinema all’aperto, che utilizza un proiettore Sony Ultra HD 4K Laser. Per far capire ancora meglio il valore dello yacht in questione, basti pensare che per il pieno di benzina servono 103.00 euro. Una vacanza niente male per Ronaldo, che non ha certamente badato a spese per ricaricarsi in vista del prossimo campionato di Serie A.