Cristiano Ronaldo assolto dalle accuse di stupro, Kathryn Mayorga firma un ‘Voluntary dismissal’: accordo con la presunta vittima?

Cristiano Ronaldo assolto dalle accuse di stupro ai danni di Kathryn Mayorga: la donna ha firmato un ‘Voluntary dismissal’ ponendo volontariamente fine al caso

Le accuse legate al presunto caso di stupro perpretato da Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga sono definitivamente decadute. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’accusatrice avrebbe firmato un ‘Voluntary dismissal‘ con i quale ha rinunciato volontariamente a far proseguire il processo, di fatto attestando la non colpevolezza di CR7. Non è ancora chiaro se la firma sia arrivata dopo un accordo raggiunto con il calciatore portoghese.

La situazione infatti non sarebbe nuova. Nei mesi scorsi il settimanale ‘Der Spiegel’ aveva portato alla luce dei documenti, ottenuti attraverso il sito Football Leakes, nel quale l’attaccante della Juventus aveva ‘pagato il silenzio’ della donna con 375.000 dollari. Kathryn Mayorga aveva accusato il portoghese di averla violentata in un hotel di Las Vegas nel 2009 e, dopo aver accettato di restare in silenzio per diversi anni, aveva denunciato l’accaduto nelle scorse settimane richiedendo un sostanzioso risarcimento in caso di condanna.

