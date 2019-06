Cori ‘Coco’ Gauff nel main draw di Wimbledon a 15 anni: è la più giovane di sempre e affronterà Venus Williams

Cori ‘Coco’ Gauff è la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di Wimbledon: la 15enne americana affronterà Venus Williams al primo turno

I record sono fatti per essere battuti, è risaputo, ma quando si tratta di primati relativi alla ‘precocità’ degli atleti, non si può che restare sempre sorpresi. Cori Gauff, per tutti ‘Coco’, è diventata la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di Wimbledon nell’era ‘Open’. A 15 anni e 3 mesi, la tennista americana ha sconfitto con un doppio 6-1 la belga Greetje Minnen (numero 129 WTA). Percorso netto il suo nelle qualificazioni, nei quali ha lasciato appena 7 game alle avversarie. Adesso l’esordio nello Slam più prestigioso di tutti contro un’avversaria d’eccezione: Venus Williams (24 anni più grande di lei!), 5 volte campionessa di Wimbledon in una sfida che sembra uno straordinario passaggio di consegne.

