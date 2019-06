Coppa America – Allan, che botta! Testata prima del fischio d’inizio: si presenta in campo con il… turbante [FOTO]

Allan, costretto a scendere in campo in Brasile-Paraguay con il ‘turbante’: vistosa fasciatura per il mediano del Napoli infortunatosi prima della partita

Cosa ci fa Allan in campo con un ‘turbante’? È la domanda che in molti si sono fatti vedendo la sfida di Coppa America fra Brasile e Paraguay. Il centrocampista del Napoli ha giocato con una vistosa fasciatura blu che gli copriva la testa, dovuta ad un infortunio precedente al match. Prima del fischio d’inizio infatti, secondo Globoesporte, Allan avrebbe sbattuto la testa all’uscita degli spogliatoi: lo staff medico ha dunque optato per la fasciatura blu con la quale ha giocato per 70 minuti prima di lasciare il posto a Willian.

