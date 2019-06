Copa America, i calci di rigore sorridono al Brasile: i verdeoro stendono il Paraguay e volano in semifinale

La squadra di Tite non riesce a sfondare nei tempi regolamentari nonostante l’espulsione di Balbuena, poi dagli undici metri arriva la qualificazione

Il Brasile stacca il pass per la semifinale della Copa America 2019, i verdeoro superano ai rigori il Paraguay dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Nonostante la superiorità numerica arrivata per l’espulsione ad inizio ripresa di Balbuena, gli uomini di Tite non riescono a sfondare, rivedendo i fantasmi del 2011 e del 2015 quando furono eliminati proprio dal Paraguay.

Dagli undici metri però il Brasile riesce a spuntarla, andando in rete con Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus (errore di Firmino). Gol Almiron, Valdez e Rojas per il Paraguay, che paga gli errori di Gomez e Gonzalez.

Valuta questo articolo