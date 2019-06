Clamoroso ritorno di Buffon alla Juve? Parla l’agente dell’ex portiere bianconero

Gigi Buffon torna alla Juventus? Le parole dell’agente del portiere italiano sui rumors delle ultime ore

Da diverse ore ormai non si fa altro che parlare del possibile e clamoroso ritorno alla Juventus di Gigi Buffon: il portiere italiano ha detto addio al PSG ormai diverse settimane fa ma non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Potrebbe realmente tornare a vestire la divisa bianconera e difendere la porta della Juventus? “Buffon alla Juve? Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso di una partenza di Perin. Gigi ha 42 anni ma sta ancora bene: gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà un’opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere“, queste le parole dell’agente di Buffon ai microfoni di SportMediaset.

“Non c’è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un’idea, non avremmo mai pensato a un’eventualità di questo tipo. Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto, si tratterebbe di un’operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino“, ha concluso Silvano Martina.

