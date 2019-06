Ciclismo, Valverde non ha intenzione di fermarsi: prolungato il contratto con la Movistar fino al 2021

Il ciclista spagnolo ha rinnovato il proprio contratto con la Movistar, prolungandolo fino al termine del 2021

L’avventura di Alejandro Valverde in maglia Movistar proseguirà fino al termine della stagione 2021, il murciano infatti ha prolungato il suo contratto con la formazione iberica. Nonostante i 39 anni e le numerose vittorie ottenute in carriera, Valverde non ha nessuna intenzione di fermarsi continuando il suo percorso nel World Tour.

“Sono contentissimo di questo rinnovo, tutti sanno che la Movistar è casa mia” le parole dello spagnolo, capace di vincere in carriera una Vuelta a Espana (2009), sette medaglie iridate, quattro Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Frecce Vallone e quattro tappe al Tour de France.

Valuta questo articolo