Campionati Italiani Ciclismo 2019 – Viviani difende il titolo: percorso, altimetria e favoriti della prova su strada

L’edizione numero 119 dei Campionati Italiani di ciclismo andrà in scena domani sulle strade emiliane: ecco percorso, altimetria e favoriti

La 119ª edizione dei Campionati Italiani di ciclismo è iniziata con la vittoria nella prova a cronometro di Filippo Ganna e, nella giornata di domani, continuerà con la tanto attesa prova su strada.

Percorso lungo e impegnativo quello previsto per quest’anno, un tracciato lungo 226,9 km che partirà da Borgo Val di Taro alle 10,30, con un circuito finale a Compiano, di 12,4 km, da percorrere 10 volte. Un percorso uguale a quello del Campionato italiano 1981, quando a vincere fu Francesco Moser. Ci sono solo 3,5 km in pianura, mentre la salita di 5,1 km verso il castello di Compiano ha tratti di pendenza fino al 10%. Sono tanti coloro che tenteranno l’assalto al titolo, attualmente nelle mani di Elia Viviani dopo il successo del 2018. In lizza ci sono Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Alessandro De Marchi, Giovanni Visconti, Fausto Masnada, Giulio Ciccone, Fabio Aru e Diego Ulissi, ma anche Matteo Trentin, Davide Ballerini e Alberto Bettiol, secondo a soli 58 centesimi da Ganna nella prova a cronometro.

