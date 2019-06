Ciclismo – Chris Froome al lavoro sulla sua… pazienza: lo scatto social dalla riabilitazione

Froome, il recupero è lento ma il britannico non perde il sorriso: l’aggiornamento social di Chris per i suoi fan

Periodo difficile per Chris Froome: sono passate ormai diverse settimana dal terribile incidente durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, che ha messo ko il britannico del team Ineos. Froome è costretto a guardare da casa il Tour de France, suo principale obiettivo per la stagione 2019 di ciclismo e così dovrà fare anche per il resto delle corse dell’anno.

Una riabilitazione lunga per Froome che ha aggiornato ieri i fan con un sorriso dal lettino del Centre Hospitalier Princesse Grace – CHPG di Monaco. “Lavorando sulla mia pazienza“, ha scritto sui social.

