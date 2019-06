Due titoli e un bacio… in sella, Guy Sagiv e Omer Shapira commuovono: tenera scena ai Campionati israeliani [VIDEO]

Nel corso dei campionati nazionali israeliani, Guy Sagiv ha raggiunto la propria fidanzata impegnata nella prova femminile e si sono scambiati un bacio prima di tagliare il traguardo

Una scena bella e tenera, regalata da Guy Sagiv e la fidanzata Omer Shapira durante i Campionati Nazionali di ciclismo in Israele. Impegnati nelle rispettive prove su strada, i due si sono ritrovati a pochi metri dal traguardo uno al fianco dell’altra, entrambi in fuga solitaria rispetto ai propri avversari.

Una situazione ideale per scambiarsi un tenero bacio in sella, cementando così un amore nato grazie allo sport. Al momento del sorpasso, Guy si avvicina a Omer e la bacia teneramente, prima di scavalcarla e andare a vincere la propria categoria, emulato pochi istanti dopo dalla fidanzata. Due titoli nazionali nel segno del proprio amore, una storia che insegna e commuove: tanti applausi per Guy Gagiv e Omer Shapira, riusciti a rendere speciali i campionati nazionali israeliani di ciclismo.

