Ciclismo, tanti appuntamenti per la Nippo Vini Fantini Faizané: gli Orange-Blue impegnati in 3 Nazioni

Venerdì 28 giugno i campionati italiani a cronometro, mentre domenica 30 giugno saranno i campionati italiani su strada i protagonisti. Gli atleti Orange-Blue impegnati in 3 Nazioni

Week-end di campionati nazionali con gli #OrangeBlue impegnati in gara in tre nazioni: Italia, Giappone e Spagna. Ad aprire il week-end di sport saranno i campionati nazionali a cronometro, in scena già questo venerdì 28 giugno a Bedonia. Domenica gli attesi campionati nazionali, con partenza da Borgo Val Di Taro in provincia di Parma, che permetteranno all’atleta vincitore di indossare la maglia della propria nazione per tutto il proseguo della stagione. In Italia il campione in carica è Elia Viviani, ma il percorso molto impegnativo con oltre 4.000 metri di dislivello lascia presagire un successo riservato agli scalatori. Il caldo con circa 40 gradi previsti in giornata sarà un’altra importante variabile che condizionerà la corsa e il suo andamento.

GLI #ORANGEBLUE IN GARA

Saranno 3 gli atleti del team NIPPO Vini Fantini Faizanè a partecipare ai campionati nazionali a cronometro questo venerdi: Damiano Cima, Imerio Cima, Filippo Zaccanti.

6 gli italiani al via domenica con il forfait di Nicola Bagioli. Al via quindi Marco Canola, Ivan Santaromita, Filippo Zaccanti, Damiano Cima, Giovanni Lonardi, Imerio Cima.

3 gli atleti del team che domenica affronteranno i campionati nazionali Giapponesi. Si tratta di Masakazu Ito, Hiroki Nishimura e Hayato Yoshida.Forfait per Hideto Nakane, coinvolto in un incidente stradale in Giappone pochi giorni fa. Per lui riposo forzato per poter rientrare con il team nei prossimi appuntamenti.

Per i campionati nazionali spagnoli saranno Juan Josè Lobato e Joan Bou i rappresentanti #OrangeBlue.

