Mondiali di calcio femminile – Carolina Morace carica l’Italia: “le ragazze possono passare il turno”

Carolina Morace crede nel gruppo azzurro: le parole dell’ex ct alla vigilia dell’esordio Mondiale della Nazionale italiana femminile di calcio

Manca sempre meno ai Mondiali di calcio femminile 2019: venerdì avrà il via la rassegna iridata, mentre la Nazionale italiana farà il suo esordio domenica contro l’Australia. Le azzurre partecipano alla loro prima rassegna iridata, ma nonostante ciò non vorranno farsi trovare impreparate e mostreranno in campo tutta la loro grinta.

”L’Australia è la favorita del girone, anche se ha cambiato l’allenatore da due mesi e da allora ha sempre perso. Mi sembra un pochino allo sbando. Anche il Brasile è forte ma sono due anni che non vince una partita. Passeranno anche le migliori terze, per cui se non si caricano troppo di pressioni possiamo fare un buon Mondiale e passare il primo turno‘‘, ha affermato Carolina Morace ai microfoni Sky.

“Non siamo una squadra che ha una giocatrice su tutte, non c’è una che emerge, però con il gruppo e il lavoro di gruppo si può sopperire“, ha aggiunto l’ex ct della Nazionale.

