Capolinea Italia, le azzurre fuori ai quarti tra gli applausi: l’Olanda vince di ‘testa’

Grazie a due colpi di testa, l’Olanda passa ai quarti di finale del Mondiale: Italia fuori tra gli applausi

Si interrompe ai quarti di finale il sogno italiano. Le azzurre del calcio sono state fermate oggi pomeriggio dall’Olanda: sotto il caldo sole francese, le atlete del ct Bertolini nulla hanno potuto contro le campionesse europee. Dopo un buon primo tempo, nel quale le azzurre hanno avuto due occasioni d’oro, al rientro in campo dalla pausa le olandesi hanno dominato, impedendo all’Italia di far continuare il sogno azzurro. Due colpo di testa mettono ko le azzurre: Miedema al 70′ e van der Gragt all’80’ hanno deciso il match, eliminando l’Italia dalla rassegna iridata.

Le azzurre devono comunque essere soddisfatte del loro percorso e dello splendido risultato che hanno portato in alto il calcio femminile, regalando un sogno unico a tantissime giovani che grazie a loro si avvicineranno al mondo del calcio. Coraggio, tenacia e una grande voglia di dimostrare il loro immenso valore hanno portato l’Italia tra le migliori 8 squadre del mondo. Le lacrime in campo dopo il ko con l’Olanda dimostrano la consapevolezza delle azzurre di poter andare oltre in quello che è stato un percorso mondiale ricco di emozioni.

Tutte le giocatrici devono però essere orgogliose del loro lavoro in campo e di come hanno cambiato e unito l’Italia intera. Grazie ragazze!

