Campionati italiani di ciclismo – Sette ciclisti della Bahrain Merida in gara: ci sono anche Vincenzo Nibali e Colbrelli

Tutto pronto per i campionati italiani di ciclismo 2019: il roster della Bahrain Merida, Vincenzo Nibali leader

Domenica a Compiano si terrà il campionato italiano di ciclismo su strada. 227 km con un finale in un circuito da 12.5 km da ripetere 10 volte, Probabilmente la salita dello Strela sarà decisiva per la vittoria finale. Sette ciclisti della Bahrain Merida parteciperanno alla competizione, inclusi Vincenzo Nibali e Sonni Colbrelli.

“Il percorso non è facile e sarà molto selettivo, nel circuito finale ci saranno molte salite e discese, con soli 3km interamente pianeggianti dove si può provare a recuperare tempo. Vincenzo sarà il nostro leader con Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo che saranno vicino a lui nelle salite e saranno capaci di provare a fare la loro gara se le condizioni lo permetteranno. Sonny Colbrelli sarà il nostro outsider“, ha spiegato il ds Franco Pellizotti.

Vincenzo Nibali e Caruso arriveranno direttamente dal training camp di Livigno. “Abbiamo lavorato bene per due settimane per recuperare dal Giro d’Italia e preparare il Tour de France. Sono pronto per dare il mio contributo e se ce ne sarà la possibilità, di provare a vincere”, ha affermato Caruso.

Questo il roster della Bahrain Merida per i campionati italiani di ciclismo: Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Valerio Agnoli, Andrea Garosio and Sonny Colbrelli.

