Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia, ben 37 appuntamenti da non perdere: ecco le nuove date

Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia

L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà l’anno delle Olimpiadi (24 luglio-9-agosto) che costringeranno a qualche cambio di data rispetto alle classiche collocazioni dei grandi appuntamenti. Non ne risentirà il Giro d’Italia che si svolgerà dal 9 maggio (partenza da Budapest) al 31 maggio. Verrà anticipato di una settimana invece il Tour de France che inizierà il 27 giugno e si concluderà il 19 luglio.

Ecco tutte le date:

21 – 26 gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

2 febbraio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

23-29 febbraio: UAE Tour (United Arab Emirates)

29 febbraio: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgio)

7 marzo: Strade Bianche

8 – 15 marzo: Parigi-Nizza (Francia)

11 – 17 marzo: Tirreno-Adriatico

21 marzo: Milano-Sanremo

23 – 29 marzo: Volta Catalunya (Spagna)

25 marzo: De Panne (Belgio)

27 marzo: E3 Harelbeke (Belgio)

29 marzo: Gand-Wevelgem (Belgio)

1 aprile: Attraverso le Fiandre (Belgio)

5 aprile: Giro delle Fiandre (Belgio)

6 – 11 aprile: Itzulia Paesi Baschi (Spagna)

12 aprile: Parigi-Roubaix (Francia)

19 aprile: Amstel Gold Race (Olanda)

22 aprile: Freccia Vallone (Belgio)

26 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

28 aprile- 3 maggio: Giro di Romandia (Svizzera)

1 maggio: Eschborn-Frankfurt (Germania)

9 – 31 maggio: 103° Giro d’Italia

10 – 16 maggio: Giro di California (Usa)

31 maggio-7 giugno: Critérium du Dauphiné (Francia)

6 – 14 giugno: Giro di Svizzera

27 giugno-19 luglio: 107° Tour de France

5-11 luglio: Giro di Polonia

25 luglio: Clasica San Sebastian (Spagna)

14 agosto-6 settembre: Vuelta

16 agosto: Cyclassics Amburgo (Germania)

16 agosto: Prudential RideLondon (Gran Bretagna)

23 agosto: Gp Ouest-Francia

31 agosto-6 settembre: BinckBank Tour (Olanda)

11 settembre: GP Québec (Canada)

13 settembre: GP Montréal (Canada)

10 ottobre: Giro di Lombardia

15–20 ottobre: Tour of Guangxi (Cina)

