Calciomercato Napoli, il PSG fa sul serio per Koulibaly: la richiesta di De Laurentiis è spropositata

Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain

Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: cento milioni di euro poco trattabili. Uno scoglio davvero alquanto proibitivo per il PSG, che avrebbe intenzione di rivoluzionare la difesa di Tuchel, apparsa non proprio impenetrabile nell’ultima stagione. Tra i giocatori in rosa, il principale indiziato all’addio dovrebbe essere Thiago Silva, considerando il suo contratto in scadenza alla fine del prossimo anno.

Valuta questo articolo