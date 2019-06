Calciomercato Napoli – De Laurentiis show: “che coppia Manolas e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…”

Aurelio De Laurentiis fa il punto sul calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big

A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili graditi, ma prima occhio al mercato delle cessioni: “Manolas e Koulibaly formerebbero una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare innanzitutto il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti. Allan e Insigne? Se le offerte arrivano in un momento che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare“.

Valuta questo articolo