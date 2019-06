Calciomercato Milan – Per Torreira serve il sacrificio di un big: l’Arsenal non fa sconti, ma l’arrivo di Ceballos…

Il Milan non molla Torreira ma l’Arsenal non fa sconti. Due le strade per arrivare al centrocampista chiesto da Giampaolo: il sacrificio di uno fra Kessiè e Rodriguez o l’arrivo di Ceballos ai Gunners

Ancor prima di sedersi ufficialmente sulla panchina del Milan, Marco Giampaolo aveva indicato in Lucas Torreira il primo nome sulla lista dei possibili acquisti futuri. Già allenato alla Sampdoria, Torreira è un fedelissimo del nuovo tecnico del Milan: centrocampista in grado di unire quantità e soprattutto qualità, caratteristica molto cara a Giampaolo. Serve però una cifra che oscilla fra i 30 e i 40 milioni, offerta che il Milan al momento ha difficoltà a presentare, almeno in un’unica tranche. Il possibile inserimento di una contropartita potrebbe abbattere il prezzo. I rossoneri potrebbero cedere uno fra Kessiè (valutato 25 milioni) o Ricardo Rodriguez (valutato 15) per ammorbidire le richieste dei Gunners. In alternativa, il possibile arrivo di Dani Ceballos a Londra, potrebbe non solo liberare Torreira a livello numerico, ma invogliare l’Arsenal ad accettare un’offerta importante dal Milan in grado di ripianare una parte della spesa fatta dallo spagnolo.

