Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona: i rossoneri pensano alla plusvalenza

Rodriguez, Laxalt, Strinic e ora anche Theo Hernandez: la fascia sinistra del Milan ha qualche esubero di troppo. Con l’arrivo del laterale mancino del Real Madrid, i rossoneri devono fare spazio sull’out mancino, magari guadagnandoci anche qualcosa. Ricardo Rodriguez sembra il profilo con più estimatori, frai quali, secondo il quotidiano catalano Sport, ci sarebbe anche il Barcellona. La dirigenza bluagrana avrebbe avanzato un’offerta da 15 milioni per rendere il terzino svizzero il vice Jordi Alba.

Rodriguez ha vissuto due anni fra alti e bassi al Milan, dimostrandosi un terzino con i piedi buoni, ma peccando in fase di spinta. I rossoneri dunque pensano all’eventuale plusvalenza da mettere a bilancio: nel 2014 RR arrivò per circa 14 milioni, venderlo dopo due anni e con altri due anni di contratto, per una cifra superiore ai 7.1 milioni genererebbe una plusvalenza importante.

