Calciomercato Milan, Giampaolo porta due fedelissimi: Andersen e Praet i primi nomi, rilanciati Paquetà e Cutrone

Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il Milan è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni, quello di Marco Giampaolo sembra uno dei più gettonati. Se l’allenatore della Sampdoria dovesse vestirsi di rossonero, porterà il suo calcio tecnico e propositivo a Milano. Secondo la ‘Rosea’, Giampaolo chiederà subito due innesti alla dirigenza: il difensore Joakim Andersen che completerà un reparto giovane e di talento insieme a Romagnoli e Caldara (e al più esperto Musacchio), o in alternativa permetterà la cessione a cuor leggero di uno dei due; il centrocampista Dennis Praet, capace di regalare qualità alla mediana muscolare rossonera e rimpinguarla numericamente.

Acquisti giovani (23 anni il primo, 25 il secondo), pronti a crescere e magari ad essere venduti per generare una sostanziosa plusvalenza secondo il credo imposto da Gazidis. A proposito di gioventù, Giampaolo proporrà il 4-3-1-2. Sulla fascia destra Conti dovrà migliorare in fase difensiva se vorrà giocarsi il posto con Calabria. Dietro le punte Paquetà sarà il vero uomo in più dei rossoneri, mentre in attacco avrà finalmente spazio Cutrone che farà coppia con Piatek e non sarà più unicamente la sua riserva.

