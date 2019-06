Calciomercato Milan, proseguono i contatti con il PSG per lo scambio Donnarumma-Areola: le ultime

Milan e Paris Saint-Germain continuano a discutere dello scambio che condurrebbe Donnarumma a Parigi e Areola a Milano

La trattativa tra il Milan e il Paris Saint-Germain per Gigio Donnarumma prosegue, le parti continuano a discutere per raggiungere un’intesa prima che il club parigino si sieda ad un tavolo a parlare con il portiere italiano. Leonardo non vuole mollare la presa, convinto che il giocatore rossonero sia il profilo ideale per blindare la porta del PSG.

Il Milan dal canto suo è entrato nell’ordine di idee di cedere Donnarumma, compiendo un’operazione che gioverebbe dal punto di vista del fair play finanziario, permettendo ai rossoneri di compiere una importante plusvalenza. La valutazione del giocatore rossonero è di 50 milioni di euro, ma il PSG conta di inserire Areola nella trattativa per limitare l’esborso cash, vista la valutazione di 30 milioni fatta per il portiere francese.

