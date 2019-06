Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare: e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto…

Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto

Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il d.s. Tare dovrà portare a Roma almeno 2 colpi per raparto. Inzaghi ha spiegato di preferire giocatori che già conoscono il campionato. I nomi più caldi sono: Biraschi del Genoa per la difesa e Fares, esterno a tutta fascia della Spal. Intrigante inoltre il nome di Wesley, bomber brasiliano che ha fatto benissimo al Brugge. Inzaghi ha inoltre ottenuto una garanzia in caso di cessione di Milinkovic-Savic e Luis Alberto: se i due pezzi pregiati andranno via verranno sostituiti con giocatori all’altezza.

