Calciomercato Lazio – Lotito ammette: “cessione Milinkovic-Savic? Lo scorso anno abbiamo rifiutato offerte, quest’anno invece…”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, parla apertamente della possibile cessione di Milinkovic-Savic: l’anno scorso sono state rifiutate tante offerte, quest’anno la situazione potrebbe essere diversa

“Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno dovremo valutare quello che sarà necessario affinché i singoli giocatori abbiano gli stimoli e le motivazioni giuste per stare qui“. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlando di Milinkovic-Savic a Rai Radio 1. “Le voci di mercato? Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, il risultato è un mix di ruoli che partono dalla squadra e dallo staff ma anche dai tifosi che rappresentano il 12esimo uomo in campo e se viene meno il supporto incide, e quest’anno non sempre ci hanno sostenuto. Alla fine serve coesione di tutto l’ambiente. La società non è spettatrice ma attrice per dare supporto di difficoltà psicologiche. Mercato? Ci sarà quello che serve che ci sia, sulla base non dei nomi ma delle necessità tecniche per attuare il programma prefissato“, ha aggiunto Lotito che su Ciro Immobile ha dihiarato: “la società non lo ha mai messo in discussione. Ha fatto un numero di gol di tutto rispetto. Lo scorso anno ha fatto tantissimi gol ed era candidato alla scarpa d’oro, quest’anno non è stato così e c’è stata una flessione, ciò non toglie che resta un giocatore di valore. La società non ha mai messo in discussione le qualità ed il suo senso di appartenenza“. (Spr/AdnKronos)

