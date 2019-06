Calciomercato Juventus, si lavora per un clamoroso ritorno: avviati i contatti con Paul Pogba

Fabio Paratici ha già discusso con Raiola circa l’ingaggio da destinare al centrocampista francese, che accetterebbe di buon grado di ritornare alla Juve

In attesa di definire chi sarà il nuovo allenatore, la Juventus lavora per rinforzare il reparto di centrocampo, provando a riportare in Italia Paul Pogba.

Primi contatti tra le parti già avviati, con Fabio Paratici che ha parlato con Raiola per definire quello che potrebbe essere l’ingaggio da destinare al giocatore. L’ostacolo più complicato però sarà quello di convincere il Manchester United a cedere il francese, al centro del progetto di Solskjaer. Un primo sondaggio informale è stato già fatto da Paratici, che ha intenzione di inserire nella trattativa una contropartita tecnica per ridurre l’esborso economico.

