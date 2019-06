Calciomercato Juventus – Pazza idea per la porta: si pensa al ritorno di Gigi Buffon

Dopo l’addio al PSG Gigi Buffon è attualmente sul mercato: la Juventus pensa al possibile ritorno del suo ex numero 1

Il mercato estivo regala suggestioni incredibili, in grado di far sognare i tifosi. In casa Juventus ci si aspettano sempre grandi cose, ma questa volta, gli ultimi rumor di mercato parlano di un possibile grande ritorno. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, il club bianconero avrebbe offerto a Buffon un contratto annuale come vice-Szczesny. L’esperienza di Buffon sarebbe ideale per affiancare Sarri nella sua nuova avventura a Torino ed aiutarlo in qualità di senatore ed uomo spogliatoio. Dopo un anno, per Buffon si aprirebbero le porte per un posto nella dirigenza. L’eventuale arrivo di Buffon presupporrebbe dunque la cessione di Mattia Perin.

