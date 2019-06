Calciomercato Juventus, Perin con le valigie in mano: salgono le quotazioni di Pepe Reina come secondo di Szczesny

Perin pronto a lascia la Juventus per giocare titolare, Maurizio Sarri potrebbe chiedere il ‘fedelissimo’ Reina come secondo di Szczesny

Dopo aver vinto lo scudetto nella stagione appena conclusa, Mattia Perin potrebbe aver fatto il suo tempo in casa Juventus. Vincere è sempre bello, ma farlo da titolare sarebbe ancora più bello. In alternativa, meglio giocare nello starting 11 ogni partita che guardare i compagni dalla panchina come secondo di un top player come Szczesny. Per questo le sirene che provengono da Roma sono molto intriganti e la stessa Juventus non si opporrebbe ad una sua cessione.

Il possibile sostituto è un profilo molto gradito a Maurizio Sarri: Pepe Reina. Il secondo portiere del Milan ritroverebbe l’allenatore con il quale ha stretto un grande rapporto ai tempi del Napoli e non avrebbe problemi a trasferirsi a Torino. Lo precisa il padre a Radio Kiss: “Pepe alla Juve? Non avrebbe problemi, è un professionista. Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi“.

