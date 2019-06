Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot, blitz di Paratici nella notte: i dettagli dell’affare

Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus

Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro colpo importante, questa volta in mediana. Nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il dirigente bianconero si è accordato con la madre/agente del giocatore. Il giocatore guadagnerà 10 milioni come bonus alla firma e 7 a stagione fino al 2024.

