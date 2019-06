Calciomercato Juventus, accordo raggiunto con De Ligt: può cominciare adesso la trattativa con l’Ajax

Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con Raiola, adesso partirà all’assalto dell’Ajax per mettere le mani sul difensore olandese

La Juventus ha trovato l’accordo con De Ligt, compiendo un passo importante verso la conclusione dell’affare. Il club bianconero, secondo Sky Sport, ha raggiunto un’intesa con l’olandese e con il suo agente Mino Raiola, che prevede un contratto di cinque anni a dodici milioni di euro a stagione bonus compresi, oltre ad una clausola di risoluzione di 150 milioni a salire al termine di ogni stagione.

Un elemento risultato decisivo per battere la concorrenza del Paris Saint-Germain, considerando che le clausole sono vietate in Francia. Trovato l’accordo con il giocatore, la Juventus adesso dovrà trattare con l’Ajax che chiede 75 milioni di euro per liberare De Ligt, gli stessi soldi offerti dal PSG.

