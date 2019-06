Calciomercato Inter, passi avanti nella trattativa per Barella: incassato il gradimento del centrocampista

I dirigenti dell’Inter hanno incontrato il procuratore del giocatore del Cagliari, raggiungendo un’intesa di massima: resta da trovare adesso l’accordo tra club

Nicolò Barella si avvicina all’Inter, passi importanti oggi sono stati compiuti all’interno di una trattativa che si avvia spedita verso la fumata bianca. I dirigenti nerazzurri hanno infatti incontrato l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami, raggiungendo un’intesa di massima su ciò che riguarda l’ingaggio e gli anni di contratto. Manca però l’accordo tra Inter e Cagliari, che si vedranno a breve per provare a raggiungere un punto d’incontro per condurre in porto l’operazione.

