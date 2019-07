Calciomercato Inter – Altro che Icardi, l’offerta arriva per Lautaro Martinez: proposta shock del Barcellona

Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi

Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai nerazzurri e portarlo alla corte di Leo Messi. ‘Radio La Red’ parla di una proposta shock da 112 milioni di euro, davvero complicata da rifiutare per il club meneghino. L’Inter si aspettava di dover valutare offerte per un altro attaccante argentino, Mauro Icardi, finito ormai ai margini della squadra. I recenti rumor di mercato legati a Lukaku e Dzeko potrebbero dunque tramutarsi in realtà, finanziati da una cessione importante.

