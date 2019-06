Calciomercato Inter – Che colpo sulla fascia! Arriva Valentino Lazaro: ecco i dettagli dell’affare con l’Hertha Berlino

L’Inter piazza un gran colpo di mercato aggiudicandosi l’esterno austriacoValentino Lazaro: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diversi giorni di trattative, Inter ed Hertha Berlino hanno finalmente trovato l’accordo. Le parti erano vicine, ma nessuna delle due sembrava voler cedere. I nerazzurri offrivano 20 milioni, il club tedesco ne voleva 25: come spesso accade in questi casi, si è arrivati ad un punto d’incontro a metà strada. Sky Sport riporta i dettagli dell’accordo: 22 milioni più bonus per l’esterno austriaco che porterà qualità e corsa sulla fascia del 3-5-2 di Antonio Conte.

