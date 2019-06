Calciomercato Inter, accordo raggiunto con Edin Dzeko. E se parte Icardi…

Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’agente di Dzeko, adesso incontrerà la Roma per chiudere la trattativa tra club

L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter è Edin Dzeko, individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’intesa con l’entourage del giocatore è stata già raggiunta, con il bosniaco che andrebbe a firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo. L’ex Manchester City ha già rifiutato la proposta di rinnovo triennale offerta dalla Roma, considerando chiusa la sua esperienza nella Capitale. La palla adesso passa ai due club, che dovranno incontrarsi in settimana per raggiungere un’intesa. La società giallorossa valuta il proprio attaccante sui 10-12 milioni, cifra che potrebbe scendere nel caso in cui venga inserito un giovane della Primavera nerazzurra. Si tratta di una trattativa che non si lega assolutamente al futuro di Mauro Icardi che, se dovesse partire, verrebbe poi sostituito da Romelu Lukaku che piace a Conte dai tempi del Chelsea.

