Calcio femminile sotto shock – Calciatrice dello Young Boys scomparsa dopo un bagno nel lago di Como, i dettagli

Scomparsa una calciatrice svizzera nel lago di Como: il comunicato dello Young Boys

Proprio nelle settimane in cui il calcio femminile sta diventando sempre più popolare, conquistando anche i più ostili con le imprese delle atlete ai Mondiali di Francia 2019, un episodio shock sconvolge il mondo rosa del pallone. Lo Young Boys ha infatti annunciato la scomparsa della sua centrocampista Florijana Ismaili. Non si hanno notizie della 24enne calciatrice svizzera da ieri, dopo un bagno nel lago di Como.

“La polizia continua le sue ricerche. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andra’ per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento“, si legge nel comunicato del club confermando così i rumors di ieri di una turista svizzera scomparsa dopo che, dopo aver affittato un gommone in zona Musso, non è più riemersa a seguito di un tuffo.

