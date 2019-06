Il mondo del calcio sempre più… rosa: la Fifa impegna 500 milioni di dollari nel settore femminile

Calcio: Fifa punta sulle donne, impegno da 500 milioni nei prossimi quattro anni

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha concluso venerdì la prima Convention del calcio femminile dell’organizzazione a Parigi, impegnando 500 milioni di dollari per il calcio femminile nei prossimi quattro anni. La Fifa ha spiegato che il budget finanzierà il lavoro della divisione calcistica femminile, compresi i programmi di sviluppo, la Coppa del mondo e le competizioni giovanili.

Infantino ha anche colto l’occasione per promuovere gli sforzi fatti dalla Fifa nel sostenere il calcio femminile da quando è diventato presidente nel 2016. Negli ultimi tre anni la Fifa ha nominato la sua prima segretaria generale femminile, creato una divisione femminile e piazzato sei donne nel Consiglio, anche se i critici dicono che questi passi sono troppo piccoli e hanno impiegato troppo tempo per essere realizzati. “Ci stiamo muovendo, stiamo procedendo, stiamo provando“, ha detto Infantino. “Stiamo facendo un passo in ogni momento”.

Mia Hamm, due volte campionessa del Mondo con gli Stati Uniti, ha anche parlato alla convention, dicendo che continuare il tipo di progresso di cui parla Infantino dipende dall’investimento. “Questo gioco ha un posto, questo gioco è commerciabile, questo gioco è bellissimo, devi solo fare l’investimento“, ha detto Hamm. “Abbiamo bisogno di maggiori investimenti per il calcio femminile“, ha detto. “Più soldi, più tempo, più storie così che tra quattro anni sentirai le ragazze che dicono che ho visto la Francia nel 2019 e mi ha cambiato la vita…“. (Spr/AdnKronos)

