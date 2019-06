Mondiali di calcio femminile – Da Martina Rosucci ad Abby Dahlkemper: le calciatrici più sexy di Francia 2019 [GALLERY]

Atletiche, belle e sensuali: dall’italiana Martina Rosucci alla statuinitense Abby Dahlkemper, le calciatrici più sexy dei Mondiali di calcio femminile 2019

Inizieranno venerdì i Mondiali di calcio femminile 2019: in Francia le 24 squadre qualificate per la rassegna iridata si sfideranno per andare a caccia del titolo di Campione del Mondo. Se lo scorso anno gli appassionati italiani di calcio non hanno potuto fare il tifo per gli azzurri a Russia 2018, adesso, ad un anno di distanza, possono dare tutto il loro supporto alla Nazionale Italiana Femminile, che lo scorso anno è riuscita a staccare il pass per i Mondiali, a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Le azzurre, guidate dal capitano Sara Gama, dovranno fare i conti con formazioni più esperte, non proprio alle prime armi, che sanno come muoversi in una rassegna importante come quella Mondiale.

Dagli Stati Uniti alla Francia, passando per Spagna e Australia: tante sono le Nazioni che regaleranno spettacolo in campo, ma non solo. Così come gli uomini attirano il pubblico femminile per i loro fisici statuari e la loro bellezza, anche le donne potranno puntare sulla loro sensualità per convincere i più ostili a seguire i Mondiali femminili.

Tante sono infatti le avvenenti atlete che scenderanno in campo: dalla famosissima Alex Morgan, all’italiana Martina Rosucci, ma non bisogna sottovalutare la cilena Ryann Torrero, e le statunitensiAbby Dahlkemper e Mallory Pugh. Nella gallery le foto più belle delle calciatrici più sexy dei Mondiali di calcio femminile 2019.

Visualizza questo post su Instagram Golden hour ✨ @si_swimsuit #SISwim Un post condiviso da Abby Dahlkemper (@abbydahlkemper) in data: 17 Mag 2019 alle ore 10:30 PDT

