Buffon torna alla Juventus, il commento di Zoff è sincero: “non credo alla storia dei leader nello spogliatoio”

Buffon torna alla Juventus? Il parere sincero di Dino Zoff: dalla voglia di continuare al ruolo di leader nello spogliatoio

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del possibile clamoroso ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Uno scoop placato però dall’agente del portiere italiano, che però non ha del tutto smentito i rumors. In tantissimi, dunque, stanno commentando questa clamorosa possibilità, tra questi c’è anche Dino Zoff: “se ha voglia di continuare a essere un giocatore, di rimanere nel giro o di stare in panchina, mi pare che problemi non ce ne siano. Sono libere scelte del giocatore e della società. Mi sembra tutto normale. Non voglio esprimere giudizi tecnici né fare valutazioni fisiche. Se uno si sente di andare avanti, fa bene. E per dire la verità, non è che abbia seguito molto Buffon nella sua esperienza in Francia, al Psg“, ha affermato alla ‘rosea’.

Zoff ha poi escluso problemi interni con Szczesny, dando fiducia alla società bianconera, che sicuramente saprà gestire bene la situazione, ammettendo inoltre che, a parer suo, Buffon non potrà avere un ruolo da leader nello spogliatoio: “non ho mai creduto alla storia dei leader dello spogliatoio. Per me nelle squadre comandavano e comandano gli allenatori, e in questo caso comanderà Sarri“, ha concluso.

