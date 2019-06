Boxe – Lo yacht di Wladimir Klitschko prende fuoco in mezzo al mare: l’ex campione di boxe salvato dalla Guardia Costiera

Brutta disavventura per Wladimir Klitschko a largo di Maiorca: lo yacht dell’ex campione di boxe prende fuoco, il pronto intervento della Guardia Costiera salva la situazione

Questa volta Wladimir Klitschko se l’è vista davvero brutta. Nonostante i tanti avversari affrontati sul ring, l’ex pugile ucraino non si era mai trovato in una situazione così complicata come quella di essere bloccato, in mezzo al mare, a bordo di uno yacht che va a fuoco! Klitschko si trovava a largo della costa di Maiorca, in vacanza con la famiglia, quando lo yacht che aveva noleggiato poco prima ha preso fuoco a causa di un guasto nella sala macchine. Il pronto intervento della Guardia Costiera spagnola ha evitato che la situazione si complicasse. L’ex boxeur ha dichiarato: “nessun problema: stiamo tutti bene! Grazie ai vigili del fuoco di Maiorca e anche al nostro equipaggio a bordo: tutti hanno fatto del loro meglio per tenere sotto controllo la situazione e portarci a riva il più rapidamente possibile”.

